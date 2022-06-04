端午節連續假期第2天，上午西部國道順暢，北部都會區幾處路段車多。交通部高速公路局指出，今日有14條易壅塞路段，中午前仍會有一些南下車潮，下午4時後則開始出現提早返家潮，西部國道預計晚間8時前紓解，國5北上則會塞到晚間12時左右。

高公局預測，今日14條易壅塞路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5南港系統至頭城、宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統。

公路總局則指出，今日出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道）。

主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段）；觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段）。