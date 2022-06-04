端午佳節期間，不只人吃粽子，連北極熊也一起。湖北武漢的極地海洋公園在端午節期間，園方給北極熊定制了特大號冰粽，分為甜鹹兩種口味。甜粽子主要以水果為原料，如哈密瓜、西瓜和火龍果、葡萄、蘋果等；鹹冰粽則由北極熊日常吃的魚類、肉類為餡做成，每個粽子都有三四斤重。

北極熊的用餐模樣也吸引不少到訪民眾好奇的觀察。根據澎湃新聞引述保育員朱倩表示，這粽子雖大，但卻遠遠不能滿足北極熊的食量，只能當做飯後小點心而已，更透露其中北極熊最愛吃的是水果餡甜粽。