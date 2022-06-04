今天是端午連假第2天，花蓮天氣晴朗，合歡山地區雖陸續湧現觀光人潮，但周邊車流均順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是端午連假第2天，花蓮天氣晴朗，蘇花路廊整體運行順暢，南下車潮雖較北上明顯，但每小時仍可維持500至600輛次，且各景區周邊車流亦通順無壅塞情形，不過公路總局依過往3天連假經驗研判，蘇花路廊恐在午後陸續湧入北上車潮。

公路總局指出，蘇花路廊目前以南下車潮較為明顯，每小時維持約500至600輛，北上則約200至300輛，且截至上午10時，南下累積車流量為3086輛，北上則是1153輛；旅行時間，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約80分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改則約75分，蘇花路廊整體運行順暢。

新城警方指出，轄內台9線南北向車流順暢，無壅塞，193縣道周邊道路交通順暢，台14甲線也是行車順暢，無壅塞情況。此外，台8線110.2公里大禹嶺至187.8公里亞洲水泥前，因117.4公里處關原路段目前道路持續封閉，無明顯車潮。

新城警方表示，太魯閣國家公園、七星潭風景區、崇德瑩農場、大禹嶺、合歡山地區、台泥和平DAKA園區等轄內觀光景區，雖陸續湧現觀光人潮，但周邊車流均順暢。

不過公路總局依過往3天連續假期經驗預計蘇花路廊將在今天中午過後逐漸湧現北返車潮，第四區養護工程處將持續依車況適時調控，並提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息。