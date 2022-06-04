高雄鳥松濕地公園是台灣首座以人工濕地為主題的教育公園。高市府去年更新園區內步道，今年底前將整建外環步道，且新木棧採離地設劑，以降低對植物和昆蟲干擾，讓生物自由穿梭。

位於澄清湖大門東側，面積約3.8公頃的鳥松濕地，是台灣首座以人工濕地為主題的教育公園，擁有豐富的植被及池塘生態，除為民眾休閒場所外，更是觀察生態的自然教室，堪稱都市「綠色珍珠」。

鳥松濕地原為自來水廠做為淨水及排放水的沉沙凹地，多年來充足的水源造就豐富生物多樣性，2000年正式劃設為濕地公園，曾獲內政部濕地保育補助評鑑特優。目前高雄市政府觀光局委託高雄市野鳥學會認養經營管理，鳥會經常舉辦自然觀察、生態旅遊、講座等，介紹園區豐富動植物生態，推廣正確保育觀念。

觀光局今天新聞稿表示，為提升整體濕地環境，在中央經費補助下，去年斥資約新台幣1500萬元完成園內步道更新，預計今年底也將投入經費約1200萬元，陸續更新外環步道，搭配既有的線上導覽QRcode行動條碼，讓民眾生態導覽資訊一把抓。

觀光局說明，為了降低對地面植生和昆蟲干擾，木棧道配合場域環境，設計離地30到50公分，讓生物自由穿梭。並採用特殊扣件式工法，改善過去螺栓外露、過於人工化等缺點，打造更符合自然景觀的視覺效果。

鳥松濕地蜜源植物三葉蔓荊 高雄鳥松濕地園區內的三葉蔓荊是良好的蜜源植物，開花時常吸引大量蝴蝶、蜜蜂、甲蟲類的昆蟲前來取食。（圖/ 中央社）

觀光局說，每逢春夏交際，園內的三葉蔓荊開始開花結果季節，往往吸引大量蝴蝶、蜜蜂、甲蟲類的昆蟲，獲有綠繡眼、白頭翁等鳥類來嘗鮮。還會出現型似蜂鳥的「長喙天蛾」及「透翅天蛾」，吸引許多攝影愛好者前來尋覓蹤影，民眾不妨趁此季節前來走走。（編輯：屈享平）1110604