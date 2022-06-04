新北三峽區青農陳宣和、顏伯宗，都是承接老茶廠的第3代傳人，不但發揚綠茶界頂尖的碧螺春、蜜香紅茶，也開發各式茶點心；透過高品質與市場區隔，讓世界看見台灣好茶。

新北市三峽區青農顏伯宗設計新品牌茶葉產品、架設專屬網站，在電商開發新客群，也開發茶糖、茶酥、牛軋糖（圖）等各式茶點心，展現專精農業的創新精神。（圖/ 中央社）

新北市政府今天表示，電視劇「茶金」熱播，讓觀眾更關心台灣茶業發展史，緊鄰大台北與桃園都會區的三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、三峽溪與橫溪匯流處，氣候涼爽，有百年茶業歷史，茶行林立。

農業局說，茶農從古至今都以手工採摘在地特殊茶種「青心柑仔」製成碧螺春綠茶，外觀新鮮碧綠、芽尖白毫顯著，條狀茶體細緊捲曲似螺旋，茶湯色澤碧綠清澈，散發特殊的香氣。

新北市三峽區青農陳宣和返鄉承接自家製茶廠，藉茶葉小旅行及食農教育，推廣三峽在地茶文化，他曾在2020年法國「世界茶葉大賽」中，分別以蜜香紅茶、東方美人茶及白茶獲獎，讓世界看見台灣好茶。（圖/ 中央社）

市府說，當地還有蜜香紅茶、東方美人茶、包種茶、白茶等多樣性選擇；在此基礎上推動「青農力計畫」，提供生產及行銷等一條龍的培力課程，讓青年農民無後顧之憂，吸引年輕人返鄉承接祖傳老產業，開創新事業。

農業局以新聞稿說，青農顏伯宗是茶行的第3代繼承人，他曾是年薪百萬的機械工程師，從小在茶行成長的熱情，決定辭職返鄉保存家中老茶行及茶園。他以手採茶葉的品質差異化以區隔市場，重新擦亮老茶行的新招牌。

顏伯宗並設計品牌、架設專屬網站，在電商平台建立商城開發新客群，不僅販售蜜香紅茶、白茶及碧螺春，也開發茶糖、茶酥、牛軋糖及雪Q餅等各式茶點心，並結識同好以茶會友，展現專精農業的創新精神。

新北市三峽區青農陳宣和（後右）是製茶廠第3代傳人，退伍後返鄉傳承經營老茶廠，除碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶，並在淡季生產苦茶油、茶籽油等特色產品。圖為陳宣和與家人一起曬茶籽製作苦茶油。（圖/ 中央社）

農業局說，37歲的陳宣和也是製茶廠第3代傳人，從小在茶廠長大，因不捨無人傳承老茶廠，退伍後便返鄉接手經營；除碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶，並在淡季生產苦茶油、茶籽油等特色產品。

陳宣和不但藉茶葉小旅行及食農教育，推廣三峽在地茶文化，更推廣至國外；他於2020年的法國農產品加值協會（AVPA）第3屆「世界茶葉大賽」，曾分別以蜜香紅茶、東方美人茶及白茶獲獎，讓世界看見台灣好茶。

市府說，結合國立台北大學海山學研究中心、新北高中及三峽農會，共同推廣碧螺春、三峽藍染及鶯歌陶瓷文化；在地商家也開發碧螺春磅蛋糕及瑪德蓮、蜜香可可布朗尼及冰淇淋等特色產品。

市府說，返鄉青農結合在地團隊發展事業及產業，透過教育、青年就業、學術界，緊密結合形成地區產業鏈，在地產業有發展的希望，讓青年願意透過農業創生，創造農產通路並研發創意商品，樂於在地生活。（編輯：李錫璋）1110604