新北市1名劉姓男子3日騎乘大型重型機車要往墾丁，途中與友人相約在便利超商會合，未料卻因騎過頭要迴轉時，與他車發生擦撞，導致劉男重傷不治，事故原因警方釐清中。

屏東縣政府警察局枋寮分局交通組巡官鍾易宸接受媒體訪問指出，3日凌晨2時許，劉姓男子（21歲）騎乘大型重型機車，沿台1線南下，騎經454公里處要迴轉時，與行駛在北上車道由陳姓男子（20歲）駕駛的車輛發生擦撞，陳男車上2人輕傷、劉男則是重傷不治。

警方表示，家住新北市的劉男昨天騎車前往墾丁，並與友人相約在屏東縣枋山鄉的便利超商會合，卻因騎過頭迴轉時而與開車的陳男發生擦撞。雙方駕駛酒測值為0，全案將陳男依過失致死罪函送，肇事原因警方正在釐清中。

鍾易宸呼籲，用路人在路旁起駛、迴轉及橫越道路時，請禮讓幹道及行進中車輛，尤其夜間視線昏暗，行經路口應注意左右方來車，也將持續不定時、不定點在台1線編排移動式測速照相，取締違規，以減少交通事故發生。（編輯：黃世雅）1110604