1名網友在《爆料公社二社》抱怨，他去南雅漁港時，怎麼找都找不到車位，赫然見到民眾佔用車位搭帳篷露營，讓原PO氣得直呼：「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服」，貼文一出引起熱議。

原PO在《爆料公社二社》發文，他於今天早上8時許，到新北市瑞芳區南雅里南雅漁港旁的停車場找車位時，發現一堆車主跟他一樣，在停車場內繞來繞去，找不到位置，繞道最後一排時，他突發現竟有車主佔用4格停車格，在2車之間搭起帳棚，讓原PO傻眼直呼：「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服。」

照片一曝光，大批網友紛紛在貼文下方憤怒留言：「只要他不覺得尷尬，尷尬的那就是你， 人不要臉是天下無敵的」、「臉皮還真厚」、「公德心呢」、「晚上去沒車，展開無妨，但是白天到來，起碼恢復車位，讓出給其他需要車位的人」、「這樣露營的樂趣是什麼」、「要露營幹嘛不到露營區，是多窮啊」。

也有人建議原PO直接報警：「鹿谷那邊停車位在還沒開罰以前就是這樣，好多人佔車位露營，後來開罰了就沒人佔了！這種人很自私」、「報警就好警察來他們就收了」、「直接請警察來取締，他們都不要臉了，你也不用考慮到他們的自尊心」。