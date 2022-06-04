台灣的老化指數節節攀升，長期照顧需求人口數劇增，預估至2025年，65歲以上人口將超過480萬人，邁入超高齡社會。全台人口加速老化，高齡族的失智失能問題逐漸浮出檯面，喚醒國人對長照2.0的重視，2025年台灣失能人口更恐將突破百萬。躍獅連鎖藥局看準超高齡社會來臨商機，將秉持著專業醫藥諮詢背景，把社區服務再深化，深度協助落實雙北長照輔具補助計畫，串起長照ABC整合服務。

目前政府長照服務分ABC三級單位，A單位代表社區整合型服務中心，B單位則是複合型服務中心，C單位為巷弄長照站；服務模式主要由A級提供B、C級技術支援與整合服務，並做監督與評估，同時促使B級與C級普遍設立，提供近便性照顧服務。長照ABC三方單位的整合，確實扮演關鍵服務性的角色，能夠大力減輕照護家庭沉重的負擔與壓力。

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，2022年躍獅將服務再深化，開始結合政府長照2.0服務，攜手台北石頭湯及新北有FU長照站，聯合舉辦輔具代償墊付宣導，解決長者對長照2.0服務的疑問，進而提升申辦意願，共享輔具資訊及服務，同時挹注免費智慧量測的資源，預計六月下旬，躍獅與中正區社區整合照顧服務聯手舉辦輔具補助及預防骨鬆講座，現場將準備骨質密度儀，及生理檢測儀器進行檢測，結合社工、護理、營養師、藥師等專業團隊，推廣預防骨鬆保健及衛教。

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，2022年躍獅將服務再深化，開始結合政府長照2.0服務，攜手台北石頭湯及新北有FU長照站，聯合舉辦輔具代償墊付宣導，解決長者對長照2.0服務的疑問，進而提升申辦意願，共享輔具資訊及服務，同時挹注免費智慧量測的資源，預計六月下旬，躍獅與中正區社區整合照顧服務聯手舉辦輔具補助及預防骨鬆講座，現場將準備骨質密度儀，及生理檢測儀器進行檢測，結合社工、護理、營養師、藥師等專業團隊，推廣預防骨鬆保健及衛教。