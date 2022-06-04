夏天輕薄的衣服難藏小腹，再加上連假期間吃進了粽子等各種美食，許多人又開始準備減重計畫，只是除了嚴格的飲食控管、斷食等手段之外，健康減重其實可以經由調整部分飲食型態，和緩而循序漸進完成。營養師蕭瑋霖建議，不妨試試「彈性素食減肥法」（flexitarian）的概念，達到均衡營養、健康減重的目的。

●彈性素食：更合乎庶民日常生活的飲食方法

彈性素食也稱為半素食（semi-vegetarian diet,SVD），簡單來說就是以植物性食物為主，但也不排斥偶爾進食動物性食材。但與蛋奶素不同的是，彈性素食者仍舊可以選擇各類葷食，相對合乎民眾日常生活方式，也能透過均衡飲食，獲得完整健康好處。

蕭瑋霖營養師指出，彈性素食的目的並非為吃純素做準備，而是以一週內選擇幾天吃素，葷素交替的方式進行，既吃到肉品的營養，也擁有素食的好處。

彈性素食減肥法基本的進行概念如下：

●彈性素食5大好處：

《美國新聞與世界報導》（U.S.NEWS and World Report）將彈性素食評選為 2022年「最有助於減重」的飲食習慣首位，因為彈性素食法有5大好處：

1.維持體態：

彈性素食更適合成為長期飲食習慣，透過營養豐富的蔬果與優質蛋白質，不容易復胖，更能維持適度體態。

2.預防疾病：

對於控制三高慢性病、代謝症候群、預防癌症等，都有實質長期助益。

3.維持心臟健康：

透過攝取健康的油脂以及高纖維，可以降低血壓、膽固醇，更能更維持心臟健康。

4.優化腸胃道 維持大腦健康

彈性素食均衡營養，可調整腸道環境，藉由腸腦軸線效應，延緩失智。

5.減少碳足跡 對地球更友善

透過減少吃肉類減少碳足跡，也能減緩氣候危機。但想吃的時候，不需嚴格限制，環保中也合乎人性。

蕭瑋霖營養師強調，彈性素食的原則在於提高蔬果、豆製品等植物性食物的攝取，增加蔬果量，除了可補充膳食纖維，也有充足的維生素，及礦物質鉀，幫助排鈉；而豆製品則是素食期間蛋白質重要來源。

彈性素食還有另外一個重點，就是要減少攝取加工品及點心。蕭瑋霖營養師指出，加工製品通常鈉含量極高，容易造成心血管負擔；而甜品製程中會加蛋及乳品，所以素食期間也不可以吃，就能大幅減少熱量攝取。