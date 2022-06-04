台語歌后「吳淑敏」昔日藉參加《五燈獎》踏入演藝圈，出道後多次入圍金曲歌后，深受眾多歌迷喜愛，現今亮眼的成就背後卻有不為人知的艱難成長史！近期在節目分享國中遇家道中落，除了家中欠債百萬，父親也性情大變開始酗酒、家暴，導致父母最終離異，讓吳淑敏國中就一肩扛起所有重擔。

吳淑敏在國中時期遇家道中落扛起債務。(圖/翻攝自「吳淑敏Laney (小紅豆)」臉書)

日前吳淑敏上節目《震震有詞》中提及自己的過去，表示童年記憶裡家境小康，因母親很支持她的歌唱天賦，願陪伴她參加各大歌唱比賽，而她表現也是場場得獎，平日母親也會盯著她的課業表現，怎料好景不長，國中父親事業受打擊，加上被人倒會，家中瞬間負債近600萬。

吳淑敏透露自那時候起，父親生活失志整日酗酒，後來還打母親出氣，為了保護媽媽收集驗傷單，最終也成功擺脫父親的傷害。結果多年後，分開就再未見的父親竟寄來存證信函告她「棄養」，還從親戚那裡聽來「因為我比較會賺錢當然告我」，表示還好過去有幫忙父親支付全部醫療費，使法院最終駁回父親的訴訟。

吳淑敏現今家庭美滿，也感謝母親、親友的陪伴。(圖/翻攝自「吳淑敏Laney (小紅豆)」臉書)

曾為債四處奔波接工地秀、跑歌廳，因還有哥哥及妹妹，所以小小年紀難免會因心理不平衡跟母親起爭執，但母親告訴她「因為妳比較有能力賺錢，家裡得靠妳才能過下去。」讓她每次都能藉這句話鼓勵自己，成為她向前動力。一個人努力這麼久還好她在38歲那年嫁給對的人，讓吳淑敏從原本的「不婚主義」到現今已是一名母親，也更明白為人父母的辛苦，她也感謝對方的樂觀改變了她看生活的角度，相信撥開過去雲霧就能迎接未來幸福生活。

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