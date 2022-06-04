大陸國家郵政局方面表示，隨著保通保暢工作全面推進，大陸郵政快遞業呈現穩步恢復態勢。透過數據顯示本月1日全大陸的快遞包裹攬收量4.25億件，投遞量3.1億件，相比4月10日分別上升75.6％、32.5％。

根據人民網報導，今年2月底以來疫情散發，大陸郵政快遞業正常運行經受嚴峻考驗。大陸國家郵政局按照國務院物流保通保暢工作機制部署，從4月10日起，迅速啟動郵政快遞業保通保暢工作，取得明顯成效。資料顯示，5月份全行業業務量預計達到95億件，基本恢復至2021年同期水準。

此外，在上海也隨著正常生產生活秩序的全面恢復，預計6月中旬業務量可恢復至7成左右。

大陸國家郵政局表示，當前「618」消費旺季促銷活動已啟動，要求全系統全行業進一步從嚴從緊、從細從實落實疫情防控各項工作；同時進一步做好保通保暢工作，科學調配人力、運力和場地等各方資源，優化幹線路由和末端投遞路線，全力保障服務網路有序暢通運行。