天氣轉熱蟲蟲危機又來了！一名網友崩潰求救說，過去一周在房間殺了五隻蟑螂，讓他非常困擾，很想找專業除蟲來處理，但價格實在太貴，房東推薦用水蒸式殺蟲劑，但每次用房子都必須把寵物帶出門一段時間，實在很麻煩，不知道大家有沒有更好的辦法。貼文引起網友熱議，不少人大推一神器，直呼用過超有效，至今2年沒看過蟑螂。

一名網友日前在PTT上發文說，最近天氣變熱，蟑螂又猖狂了起來，過去一周已經看到五隻蟑螂亂竄，他殺到都快吐了，他去年用過水蒸式殺蟲劑，認為還算是有效，但每個月要用一次，而且必須帶著寵物一起離開房間，真的蠻麻煩的，而他本人又不喜歡噴殺蟲劑，覺得會很臭又很傷身體。

該網友透露，有想過找專業除蟲公司來大消毒，但訊問過好幾家，價格都落在2000元以上，由於他是在外租房子，每個月的房租家上消毒的費用，實在讓他有點花不下去。不過，詢問房東能否協助處理，對方卻都建議他可以買水蒸式的殺蟲劑來放，因此他想求助大家，有沒有什麼有效又不貴的消滅蟑螂方式啊？

貼文引起網友討論，除了專業除蟲真的很有效外，許多人大推一點絕、威滅或拜沛達，但有養寵物的話，記得要點在寵物舔不到的地方。「一點絕很神，從一天10幾隻小蟑螂用不到半隻，到現在2年沒再看過」、「我有養貓，我是用一點絕，點在貓咪吃不到的地方，很有用」、「這問題唯一解答是一點絕，真的有夠好用」、「拜沛達和一點絕輪流點」、「威滅也可以試試看」。

不過，也有網友分享使用一點絕的經驗，認為用處不大，如果租屋處本身的內部環境整理的很乾淨，但蟑螂還是源源不斷的出現，就恐怕是從外面跑進來的，這樣真的很難清乾淨，只能每天將下水孔都堵住，並每天將垃圾拿出去倒。