新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，不少人都趁著端午連假期間前往醫療院所接種疫苗。雲林縣政府為讓5至11歲孩子安心歡度端午連假，5月底開始進行兒童BNT疫苗校園集中接種。雲林縣長張麗善今(4日)在臉書透露，截止昨(3日)為止，雲林縣在縣內全人口第一劑是百分之88與5到11歲兒童疫苗是百分之81.1 的覆蓋率，都是本島最高！

張麗善今在臉書談到，「不怕不怕，你最勇敢了！」孩子在父母的陪同下接種疫苗，雖然還是難免緊張不安，但最終都順利施打，也讓家長們稍微鬆了一口氣，端午節前我們完成了縣內所有的校園集中施打，連假期間也持續透過指定醫院診所，全力為鄉親接種疫苗。

關於雲林疫苗覆蓋率衝出兩個第一，張麗善說，感謝醫師、護理師、學校、衛生單位等各方的全力協助，讓我們能夠一步一腳印落實防疫；我們會繼續堅守崗位，與大家一起對抗疫情。對此有網友在張的臉書留言寫下，「感謝縣長勇敢的為縣內孩子爭取針劑」、「感謝縣長努力！ 家中小孩不必冒著排隊群聚的風險還搶不到疫苗」、「縣長您辛苦了」、「辛苦了」。

另外，關於疫苗接種服務，民眾可參考雲林縣衛生局疫苗地圖：

https://ylshb.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=14224