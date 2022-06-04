教育部和台灣師範大學合作，在花蓮、台東的偏鄉學校，運用適性診斷、篩選分流機制，長期追蹤國、英、數3科的基礎素養，希望能弭平城鄉差距。

教育部今天發出新聞稿，偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫）從民國105年起推動，台師大投入教學模組長期追蹤，110年起更挑選4所國小，試辦在日間課程導入國語、英語教學模組，確保在校學習成效最大化。

教學團隊藉由適性診斷，瞭解個別學生的學習狀況與遇到的問題，接著以分流機制，安排適合的課程，每學期都會進行學力診斷，長期追蹤和觀察，除了逐步幫助學生成長，也讓地方政府在擬定相關政策時，有更多的參考依據。

教育部和台灣師範大學合作，推動偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫），台師大團隊提供扎根課程，教導學生運用多種閱讀策略，掌握文本脈絡。（圖/ 中央社）

在課程設計上，台師大團隊設計出許多有趣的活動，例如用圍棋排列學習因數、倍數。偏鄉學生的圖書資源不如城市豐富，團隊也提供扎根課程，教導學生運用多種閱讀策略，掌握文本脈絡。

教育部指出，參與PASSION計畫的花蓮縣高寮國小、富北國中，學生在縣內的學力檢測、國中教育會考表現，都有顯著進步，可見團隊建構的輔導系統，能有效提升教學品質。

台師大團隊已在花蓮成立偏鄉教育學區聯盟，分享教學成效與技巧，累積在地教學案例，讓成功經驗可以在全國各地區複製。110年起已聯繫全國有意願的學校加入，擴大推動學習扶助計畫。（編輯：陳政偉）1110604