資深媒體人單厚之日前撰文指出，民進黨要擔心是否會流失30~39整個世代的支持，尤其蘇揆要辦郭彥均的說法，更是雪上加霜。

根據美麗島電子報五月國政民調顯示，民眾對於民進黨的好感度小幅下滑2.0、為43.0%，反感成長3.9%、為44.2%。

而對於蔡總統信任度為48.7%、不信任為44.0%，差距比上個月大幅縮小。蔡總統執政滿意度度為49.9％，不滿意度為44.8％，

對於行政院長蘇貞昌的滿意度為43.0%、不滿意度是48.5%，滿意度下滑了6.9%、不滿意度增加了4.8%，蘇揆的滿意度出現了「死亡交叉」，評價是2019年8月以來最低值。

資深媒體人單厚之在《美麗島電子報》撰文指出，民眾對蔡總統的信任度、滿意度已經重新來到防疫以來的低點，過去民進黨政府自豪的「防疫紅利」，恐怕已經所剩無幾。尤其蘇揆的滿意度，更是2019年8月以來的最低值。

單厚之分析，原本30~39歲族群，4月對蘇揆的滿意度、民進黨好感度都是3年齡層最高，結果到了5月卻是不滿、反感最高的一群。而這個年齡層的民眾是家有幼童的主力，他們對民進黨政府的好惡，卻有如此大的變化。

單厚之強調，民進黨要擔心是否會流失30~39整個世代的支持，尤其蘇揆要辦郭彥均的說法，更是雪上加霜。