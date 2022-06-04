自覺身體不適，到底要選鼻腔還是唾液快篩？一名男子分享經驗，他確診後直到第7天還有明顯症狀，甚至發高燒到39度。為求甚解，他於6月1日一口氣做了5次快篩，且使用3種品牌分別採樣鼻子、喉嚨、唾液，結果出爐，網友一看秒懂。

「測試結果非常明顯了！給大家參考」，該名確診男子透露，他5月25日確診後症狀始終未緩解，甚至到了第7天還有高燒、咳嗽、鼻塞等症狀；儘管人不舒服，他仍決定進行「快篩實驗」，找來羅氏、亞培、福吉美3種牌子做測試。

其中羅氏、亞培分別在鼻子、喉嚨採樣，福吉美則是取唾液。結果鼻腔的兩個試劑都呈現兩條線（陽性），其他3個則是一條線（陰性）。

「我也不知道我Ct值多少，只能說如果孩子能接受戳鼻子，可能還是比較準確的」。

網友熱烈討論，「看來還是戳鼻子比較準」、「確診後7天還有這麼多症狀，也太久了」、「感謝大大實驗分享」、「我跟你同一天確診，已經轉陰了，加油」。