兩性專家欣西亞有「性愛教官」封號，她和大她6歲的美國老公Shane結婚17年，夫妻倆恩愛幸福，而欣西亞平時也常上節目或在社群網站分享自身婚姻經驗。昨(3日)逢端午佳節，欣西亞在臉書曬出一張自己穿比基尼的背影照片，可見她下半身穿小丁，露出美臀，眼尖網友則發現她中間那條線歪一邊，笑說想幫她喬正。

欣西亞先前見王力宏及羅志祥事件有感，問如果出軌絕對不會被發現，會選擇偷吃嗎？一派網友認為單身自由，魚與熊掌都能兼得有何不好，但欣西亞強調僅限於跟偷吃對象是沒有感情交流的炮友，並將已婚或死會身份保密到滴水不漏，才比較容易做到。至於堅持不偷吃的這派，欣西亞認為是因為對另一半仍有感情，也不想背叛自己心意和對方。

欣西亞曬出穿小丁背影。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

至於日前大S閃電再婚具俊曄，欣西亞從男方聲明可知因為兩點是促成兩人復合甚至結婚的契機，一是具俊曄主動找出大S的電話號碼，幸好對方沒換號碼，二是因為不想再浪費時間，才決定結婚，而從大S「終於」接受答應，也可知女方並非一時衝動，而是深思熟慮後下的決定。

昨逢端午節，欣西亞曬出自己辣照，寫下：「欣西亞用背影祝福大家，端午佳節愉快、闔家幸福安康，好好享受粽子和美食」，網友回應：「對稱強迫症者表示，想喬」，欣西亞回說：「oops」，其他人則笑說：「還好泳褲沒穿反（歪樓）」、「綁帶有應景的感覺呢」、「欣西亞太美了啦！！比例很好（屁屁好美呀」、「即已背影贏天下、何需轉身亂風華!」、「想問欣西亞如何看待跟面對橘皮？因為欣西亞都沒有呀⋯⋯完美」，她則誠實說：「我想我應該也有啦！修圖就好啦」。