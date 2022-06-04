高雄一名39歲的吳姓男子日前酒後駕車遭警方攔下，酒測時一度不配合，先藉口肚子痛想上廁所，又打電話向媽媽求救，沒想到吳男母親一到到場卻越狠甩他好幾個巴掌，痛心地喊：「我真的快氣死，我不要原諒你」，員警還在一旁安撫情緒，但酒測超標被依公共危險罪移送偵辦，而且這已經是他第5度酒駕，難怪他母親會如此生氣。

林園分局大寮分駐所員警上個月16日執行巡邏勤務，在大寮路上發現一名小貨車吳姓駕駛沒有繫上安全帶，於是將他攔下，眼尖的員警發現，車上有一瓶啤酒擺在車窗旁，於是要求他下車接受盤查，果然身上飄散著濃濃酒味，不過他相當不配合，祭出拖延戰術，稱自己肚子痛要求上廁所。

眼見拖不過，他打電話向母親求救，叫媽媽趕快來解救他，過沒多久，一名紅衣婦人走過了過來，對員警說：「我是他媽媽」，還來不及反應，下一秒走向兒子竟先賞了他幾個巴掌，每掌聲音響亮，不斷痛罵：「你真的是快氣死我」，員警見狀趕緊上前安撫吳男母親的情緒。

「我快抓狂了！」吳男母親非常激動，氣憤地邊打兒子邊痛斥：「我真的快氣死，我不要原諒你，我真的快瘋了」，警方趕緊將她拉開。但最後酒測值一測，果然還是高達1.31mg／l。據查，吳姓男子從2019年至2021年期間已經被抓4次酒駕，沒想到他還是屢勸不聽，酒後上路，難怪他母親會如此生氣，全案依公共危險罪偵辦。

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