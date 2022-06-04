總統蔡英文2日到海軍陸戰隊扛起紅隼火箭試瞄。（圖／總統府影片截圖）

蔡英文笑扛紅隼犯大忌了？ 「海龍蛙兵」江啓臣抓包這幕怒吼：外行又作秀

總統蔡英文端午節前夕赴「海軍陸戰隊陸戰66旅」視導，現場扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭四處比劃。這一幕惹怒陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，痛批蔡將槍口對人之舉已犯軍中大忌，明顯外行又作秀。此消息引熱議，大批網友抨擊蔡身為三軍統帥卻做了最壞示範，不僅失儀更不尊重軍人。

江啓臣2日在《中視新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，近期國防有很多重要議題可談，例如為何我們軍購受到阻礙與延宕、為何美方答應我們的軍購項目卻又不賣，但蔡英文考察的畫面一出卻顛覆他想像，不僅都沒談到共機繞台、教練機失事、軍購障礙等重點，就連關心失事飛官家屬都沒有，顯然就是在「作秀」。

江啟臣更強調：「妳（指蔡英文）拿那個紅隼這樣拿，好，妳沒有當兵就算了啦，我們所有當兵的都知道，上靶場也好、拿武器也好，只要不是在戰場，妳這個槍口一定是朝天的，怎麼可能朝人這樣子比？」江痛批蔡英文此舉就表示「在秀」，並非真正關心國防議題與國軍現況。

「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，對總統蔡英文將紅隼反裝甲火箭槍口對人之舉非常憤怒，痛批是外行又作秀。（圖／本報系影音截圖）

「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，對總統蔡英文將紅隼反裝甲火箭槍口對人之舉非常憤怒，痛批是外行又作秀。（圖／本報系影音截圖）

大批網友對蔡英文「笑扛紅隼」且「槍口對人」的舉動相當不滿，湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這畫面真的很難看，身為三軍統帥不該如此失儀，這是對軍人的不尊重，也是最壞示範」、「性別或有無當過兵都不是重點，重點是妳今天的身分是三軍統帥，總該事前做點功課吧？」「武器是這樣玩的嗎？」「如果在軍中這樣玩武器⋯⋯後果不堪設想」、「好像看到局長家小孩跑到警察局，拿警察的槍把玩。警察哥哥姐姐只能在一旁捏冷汗傻笑」。