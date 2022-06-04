親曝「對朱立倫主席已經沒有期待」 羅智強預告明天揭曉下一步

國民黨年底桃園市長徵召前行政院長張善政發生爭議，而先前表態爭取提名的前台北市議員羅智強形同出局，他也預告下周將對外公布下一步計畫。他今(4日)表示，總而言之一句話，「我對朱立倫主席已經沒有期待」，但是，他對張善政的智慧跟胸襟格局還有期待！明(5日)也會告訴大家自己的下一步的規劃。

羅智強表示，我想要講的話下周會完整告訴大家，還有些細部地方要再思考一下，總而言之一句話，「我對朱立倫主席已經沒有期待」，但是，我對張善政的智慧、胸襟格局還有期待，「接下來我的對話對象不會是國民黨黨中央、朱立倫主席，而是張善政院長」。

羅智強說，「明天我會告訴大家我對張善政院長參選桃園市長，我的建議是什麼，也會告訴大家我接下來下一步規劃是什麼，請給我一點時間，明天就知道」。

羅智強談到，這段時間有很深體會，「大局為重」是最常聽到的四個字，「誰的大局?服務桃園市民還是程序正義大局?是今天走入群眾還是解決疫情困境大局?還是只是一個政黨本身政治興衰的大局?每個人心中的大局並不相同，但我絕對是大局為重的人，相信張善政也是，明天會告訴他建議」。