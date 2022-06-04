台北市長柯文哲2日在議會總質詢時指出，「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北」，對此，高雄市長上午受訪表示，高雄市在整個防疫工作，做了最充足的準備，就是希望提早發現、提早治療，輕重症分流，這是高雄市的做法，從1月就開始這樣做。

陳其邁表示，現在判定確診是以快篩陽為基準，我們高雄有最綿密的診所，還有30個社區快篩陽判診及小兒科和成人的特別門診，所以可說是最便利的地方來方便民眾就醫，另外，高雄28個社區採檢站，在過去要做PCR的採檢，從來都沒有排隊過，也不用預約，隨到就隨採，在篩檢的部分可說最便利、最便民。

另外，高雄市也是從1月23日開始，在高雄1111家的診所，免費發放快篩試劑，在診所如果快篩陽性，就做PCR或者做直接判定，所以在整個防疫的工作做得最充足的準備。

針對高雄空床率5成以上如何做到？陳其邁說，高雄市超前部署，且每天的專家會議從他擔任市長就天天開至現在，固定及準時開，所以4家醫學中心及醫療量能較大的醫院，從去年年底到今年年初，就開始把高雄市專責的病房控制在1800床以上，到今天已經有2241床。

陳其邁強調，因為高雄市的超前部署，在醫療量能的配置，一方面跟隨疫情做調整，所以已經從1800床調整到2200床，所以空床率現在是53.2％，高雄加強型的防疫旅館，在一些屬於中症或需要密切觀察的部分，也有540床，現在空床率是78床。

陳其邁說，每天都盤點病床及醫療配置的能量，所以藉由診所的輕重症分流，把輕症留給診所照顧，中重症留給醫院做治療，對醫療量能高雄市掌握的非常精準，要謝謝所有醫護同仁辛苦的付出。