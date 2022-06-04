近年來觀眾在韓國、大陸實境節目中看大明星，台灣陸續推出的實境節目也有許多新面孔和新搭檔，因為沒有劇本，透過鏡頭窺探藝人的真實面，好笑又紓壓，深受觀眾喜愛。最近《來吧！營業中》、《全明星觀察中》及《花甲少年趣旅行》等節目都創下收視佳績，疫情期間，讓沉寂已久的台綜另闢一片天，為小市場找到新希望。

TVBS《來吧！營業中》是明星結合美食的實境秀，每集製作費近200萬，在海邊找來廢棄老屋，從無到有砸300多萬裝潢，開播以來話題十足，收視屢創新高，被網友喻為2022年最強實境綜藝節目，豆瓣點評也給了8.5高分。「好看娛樂」副總經理王貞妮認為，節目能廣受兩岸觀眾歡迎，關鍵在「藝人的真實反應以及他們很認真」。

王貞妮是許多熱門綜藝的推手。（好看娛樂提供）

王貞妮透露，當初《營業中》構思來自於製作人葉佩容一直很想開店，建議她若把夢想放入節目中會不會很有趣，並從中進行創意發想成案子，便開始找適合的人選。她說一開始想找6個性格不同的人，個性也許互補，但各有各的人設、擔當，彼此不要太熟才有看點。

顏佑庭（左起）、炎亞綸、庹宗康、楊銘威、姚元浩以及鬼鬼（吳映潔）在《來吧！營業中》各有各的擔當與人設。（好看娛樂提供）

所以第一位確認的人選是庹宗康，「因為康哥有太多開店經驗，在一個全新的節目裡，必須要有個大家都認識的人，有他的輩份在。」之後再來是主廚姚元浩、門面擔當炎亞綸、鬼鬼以及二廚楊銘威，工讀生顏佑庭。

節目一開始姚元浩跟鬼鬼起爭執，引發網友熱議，被指內容設計過，擔心負評影響收視率？王貞妮說：「做節目的確要處理每個危機，當時決定把它剪進去，就要面對這些，但做節目就是要真實呈現。」並提到姚元浩現在到餐廳吃飯，還有廚師跟他說：「你在節目上真的太真實了啦，我們在廚房的時候就三字經給他罵下去了啦！」

不過，從姚元浩大聲鬼鬼被轟大男人，到炎亞綸遭控職場霸凌顏佑庭，藝人認真投入節目，面對網友酸言酸語難免走心，王貞妮說：「製作人已不只是製作人，他們也是這些人的心理醫生，也要接受藝人倒垃圾跟情緒。」但也心疼呼籲：「希望網友手下留情，藝人很辛苦，做節目也很辛苦，希望大家批評的過程中也帶點鼓勵。」

姚元浩（右）、楊銘威在《來吧！營業中》擔任主廚與二廚。（好看娛樂提供）

《營業中》在TVBS播出後，成果超乎大家想像，從原本0.1收視率的冷門時段燒出高收視，王貞妮說：「電視台當初認為收視達0.8就非常開心，現在都快破2。行銷、宣傳方面確實做得很好，Netflix播出後又把高度往前推，引起更多話題。」

她也表示「好看娛樂」在剪接上花很大精力、心血，「有人批評很多畫面沒剪出來，但節目1集90幾分鐘長度，要刪掉的東西比留下來的多，而且留下來的畫面要讓觀眾想繼續看下去，這是非常考驗後製的能力。」目前《營業中》也確定從13集延長至20集。

與《營業中》風格不同的實境節目《全明星觀察中》為《全明星運動會》的衍生節目，部分成員亦是《全明星》成員。1集製作費超過百萬，為台灣首部以連續14天13夜且24小時不斷電錄影模式，觀察7位明星日常一舉一動的真人實境節目。

《全明星觀察中2》由邱勝翊（前排左起）、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、錢薇娟、郭泓志（後排左起）、王品澔、潘君侖一同入住民宿，接受24小時不間斷的任務。錢薇娟（前排右）為嘉賓。（好看娛樂提供）

台視《觀察中》已播出第2季，王貞妮認為參與藝人需放心地把自己交給製作單位，「因為這個節目記錄是不間斷的，他們是住在裡面、睡在裡面都在拍，藝人幾乎為《全明星》成員，跟幕後團隊有極大默契，所以才能把自己完整交出來。」

她稱當初製作的想法是看完緊張的《全明星》後，想讓觀眾了解成員私下如何過生活，「看他們在運動場上拚輸贏，但真實人生不管藍隊、紅隊，他們其實是朋友、互相幫助的。」

對於「好看娛樂」製作各類的實境秀皆有好成績，王貞妮謙稱蠻幸運每年都能推出新節目，「我曾說過『不知道哪個節目能紅多久，但我希望我能夠取代自己』，但很幸運的是我們節目都存在，也發現市場很大，不需要自己取代自己，因為它們各種風格都能被接受。」