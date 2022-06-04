黃仲崑（左起）、葉璦菱、魏蔓以及李玉璽參與旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》探索台灣最美秘境。（東森綜合台提供）

李天柱（前左）、是元介、林予晞（後左）、方文琳跨世代的組合，在《花甲少年趣旅行》裡擦出許多感人的火花。（東森綜合台提供）

跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》最新一集的行程由趙樹海、田麗、張景嵐、羅宏正，接棒前往台東。（東森綜合台提供）

東森《花甲少年趣旅行》堪稱全台唯一、跨世代明星的旅遊實境節目，以資深藝人搭配年輕偶像結伴去旅行，兩代明星跨越年齡差距，極具衝突感的組合令觀眾好奇會擦出什麼火花。

「映畫製作」總經理邱玉婷表示，有陣子韓國的《花樣姊姊》、《花樣爺爺》等旅遊實境節目很盛行，加上台灣觀眾滿愛看外景節目，「我們想說大家應該很少跟父母出去玩，但藝人跟爸媽出遊難度較高，於是邀演藝圈資深前輩跟年輕藝人一同旅遊，想像會發生什麼事。」

邱玉婷從2方面選角，第一是藝人螢幕形象，第二有沒有潛在的反差個性。她透露當黃仲崑遇上葉璦菱、魏蔓、李玉璽時，第一晚還問製作單位：「你們是不是有算我們的八字，怎麼覺得我們會這麼合拍？」邱玉婷笑稱，雖然事前會分析藝人的個性特質，但每組人馬的排列組合，都是「因緣際會」。

邱玉婷說，透過藝人之間交談也常有許多驚喜，像是方文琳跟李天柱在車上聊天時，才發現原來他們演過同部劇，但沒對到戲，方文琳還自曝當年只是小臨演，「很多緣分要透過他們交流我們才會知道。」加上每組4至5天的拍攝天數，坦言節目製作最困難的地方其實是藝人檔期，因為大家都很忙。

不過，令她感到欣慰的是，很多觀眾反應節目很感人，因為長大後很少跟家人出去玩，透過節目看到原本不熟的4人都能玩得開心，希望有機會也安排帶爸媽旅行。她也點出戶外節目蔚為風潮的原因，「應該與近2年的疫情有關，有些觀眾將自身心境投射於節目，覺得等疫情趨緩，自己也可以這樣玩，對他們來說是抒發以及療癒的過程。」