今年是日本台灣交流協會成立50周年，為紀念這50年間的友誼，並希望下半個世紀日台間的友情能更加閃耀，交協製作了2022年限定的「日台友情」Logo・主視覺50周年版本，期盼透過更多人對這套限定版 Logo及主視覺的熟悉喜愛，讓日台更友好、友情更加深。

日本駐台代表泉裕泰表示，細數這50年，讓日台關係能持續維持的關鍵正是強而有力的經濟交流。台灣作為亞洲四小龍的優等生讓經濟得以迅速發展，日台間日益發展的經濟關係也讓留學生、人與人的來往交流隨之增加。奮力勇闖二十世紀並引領這個時代的資深前輩們，正是將日台關係推動至如今模樣的巨輪。

泉裕泰指出，2005年開始，台灣民眾無需辦理簽證即能赴日觀光，為日後彼此頻繁有如「走灶腳」的「日台通」們打下了深厚的基礎。訪日旅客的激增，讓日本各地的基層交流日漸熱絡，能夠深刻理解並熱愛日本當地文化、歷史等的台灣遊客，也越來越受日本當地民眾歡迎，進而促使台日間相互承認駕駛執照。此外，進入了21世紀後，日台間陸續簽署了多項協議，使得彼此間的關係日趨緊密。

泉裕泰進一步指出，2017年，交流協會正式更名為「日本台灣交流協會」，亞東關係協會也更名為「台灣日本關係協會」，為日台關係揭開了嶄新的篇章。現在的日本，媒體和網路每天都可以看到與台灣相關的話題。2019年日台往來人數、日本來台畢業旅行團數等甚至創下了歷史新高。雖然之後因為疫情的肆虐，讓雙方的往來交流得暫時停止，但也正因為有疫情的考驗，我們又更加確定誰是真正的好朋友。同時，日本親眼目睹台灣在這場戰疫中，猶能團結一心守護自己家園，也讓我們從台灣的身上得到了不少啟發。

泉裕泰說，日本與台灣在歷經歡笑與淚水的50個年頭後，如今已發展成世所罕見的深厚友情及信賴。此種關係正是日台間每一顆自然且堅定的善意所凝聚成的結晶，尤其是台灣每位民眾無論多麼艱辛也會邁步向前，並不斷地向我們展現「國際好夥伴」的姿態讓這一顆顆閃亮的結晶更加耀眼。無論未來的世界如何變化，日台定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨的50年。