天使4日對戰費城人，剛剛撤換總教練的費城人立即送給新帥一場大勝，10支安打就得了10分，包括猛將哈波（Bryce Harper）、席瓦伯（Kyle Schwarber）的雙響炮，終場以10比0大勝。天使苦吞9連敗，主砲「神鱒」卓奧特（Mike Trout）連續19打數掛零，近9戰的打擊率僅0.114。大谷翔平也是近3戰11打數只敲1安。

卓奧特出生於紐澤西，自幼是鐵桿的費城人球迷，還上街參加過2008年的費城人奪冠遊行。天使、費城人分屬於不同區與不同的聯盟，這是卓奧特2014年至今首度回到費城人主場。家鄉父老開心迎接他，偏偏他這時卻拿不出平日的水準。卓奧特說：「過去兩周我想著抓住揮棒時機，但我有點遲了，我會想辦法的。」

天使另一位猛將安森尼阮棟（Anthony Rendon）掛傷兵，總教練麥登（Joe Maddon）只能相信卓奧特會逐漸找回手感，他表示卓奧特試圖扛起球隊成敗，給予自己過多的壓力。卓奧特目前跌至0.285打擊率、0.987攻擊指數。大谷翔平0.240打擊率，0.768攻擊指數。

費城人打線毫不留情，天使菜鳥投手希爾賽（Chase Silseth）只撐了1.2局，他登板投出的第1球就被席瓦伯轟成首打席全壘打，史考特（Bryson Stott）第2局追加了3分彈。前兩輪槓龜的哈波在第5局也轟出3分彈，第6局則是席瓦伯、哈波二炮齊鳴，兩人都繳出單場雙響炮，獻給新任的代理總教練湯姆森（Rob Thomson）。