過了端午節就真正感受到夏天即將來臨，而各大3C通路也準備好推出空調優惠，讓消費者用優惠的價格，來為炎熱的夏日做好準備，但今年就因為上半年明顯偏涼，氣象局更指出今年5月均溫創下68年的「最冷」紀錄，因此業者表示上半年的業績雖有成長，可未有過往熱烈，不過因疫情爆發的關係，小孩待在家過暑假，或是居家辦公的時間變得更長，不少消費者都希望更換成更省電的空調，避免夏季電費飆升，因此預計接下來空調的業績依然看好。

神腦國際的Panasonic精緻型5-7坪變頻 冷暖空調，定價4萬200元，促銷價3萬6180元，獨家贈送Concern i小漾按摩槍。（神腦國際提供）

神腦國際的LG LSU41DHP/LSN41DHP 6-7坪 WiFi雙迴轉變頻旗艦 冷暖空調，定價4萬5900元，促銷價4萬1310元，獨家贈送LG智能口罩。（神腦國際提供）

神腦國際今年就觀察到，前兩季空調的銷售數字成長達15%，消費者主要以冷暖空調的需求較多，可是與節能機種同樣成為了今年空調產品的銷售重點，尤其一級節能機款，平均能節省30%以上用電量，深受消費者青睞，而業者也推薦，疫情期間可選購附有清淨功能的空調，像Panasonic頂級旗艦系列之nanoe科技，經實證能有效抑制新型冠狀病毒99.99%、LG旗艦系列也有奈米離子清淨功能；6月份在門市及線上購物網站，買Panasonic、LG空調皆可抽PS5，再享獨家滿額贈，參加天天星展日活動，最高回饋16%，單筆滿5000元即享800元神腦福利金等優惠。

全國電子的三菱電機靜音大師GT系列一對一冷暖空調，4萬2200元。（全國電子提供）

全國電子的 SHARP 變頻冷暖空調（精典），市價3萬4900元，特價2萬7920元。（全國電子提供）

全國電子則在今年第一季空調早販季檔期達雙位數銷售成長，而針對疫情要長時間待在家中，業者就推薦三菱電機靜音大師GT系列一對一冷暖空調，其搭載「Easy Clean易拆易清設計」可輕鬆拆除導風葉深入清潔機體，延續GR系列不易沾附髒汙的專利「奈米複合塗層」技術，標配奈米白金與靜電抗敏濾網，能享受舒適溫度之餘，也讓空氣清淨好呼吸；現推出滿萬送千，原廠豪禮最高送8000元，另外全國電子3C獨家優惠假日環保日，買指定綠點商品，最高再省2000元，買空調雙給利單筆分期滿額刷指定信用卡，再享空調專屬加碼回饋最高再送800元。

燦坤的DAIKIN一對一變頻冷暖空調R32經典V系列，會員促銷價3萬2780元，享現折2000元、8年延長保固。（燦坤提供）

燦坤的聲寶一對一變頻單冷空調，原價4萬900元，會員促銷價3萬3900元，享加碼好禮送、8年延長保固。（燦坤提供）

燦坤就表示，今年5月雖空調成長幅度較小，但因近年來消費者節能意識提高，因此在「省電節能」的機型上更為齊全，銷售表現相較於其他機型較為亮眼，而目前各大品牌均享折扣，像大金的一對一變頻冷暖空調R32經典V系列，就享現折2000元、8年延長保固，聲寶一對一變頻單冷空調也享加碼好禮送、8年延長保固，同時預告本月將再針對空調進行促銷，為消費者帶來更優惠的價格。