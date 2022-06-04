在今年的COMPUTEX上，台北市電腦公會表示，因著遊戲娛樂與遠距工作，已漸成後疫情時代生活的一環，再加上5G商轉提升網路影音傳輸效率，讓電競與元宇宙成為了今年COMPUTEX亮點產品趨勢之一，據調研機構Newzoo的研究報告指出，今年遊戲市場更將再創歷史新高，推估今年全球遊戲市場可上看2031億美元，玩家數量將成長至30.9億，並預估2024年全球遊戲市場可成長至2226億美元，因此各大廠商今年也趁機將出一系列電競新品搶市。

宏碁的「Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電」，主打不用戴3D眼鏡，也能讓玩家直接進入及體驗3D立體遊戲世界。（宏碁提供）

宏碁的「Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電」，將裸視3D帶入遊戲體驗，可支援超過50款以上最新或經典遊戲作品。（宏碁提供）

宏碁就看準電競市場的發展越來越廣泛，今年就推出了主打不用戴3D眼鏡，也能讓玩家直接進入及體驗3D立體遊戲世界的「Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電」，只要透過SpatialLabs TrueGame應用程式，目前已可輕鬆使用筆電暢玩逾50款支援3D模式的遊戲，以領先產業的裸視3D技術為遊戲添增全新維度，讓玩家更能體驗更逼真的臨場感、遊戲場景與細節，同時硬體上也搭載了12代 Intel Core i9 處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 筆電GPU、32GB DDR5-4800記憶體及PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD，還有雙風扇設計，內含第五代 AeroBlade 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及Acer CoolBoost技術，全面提升散熱效能，讓玩家能暢玩遊戲也不怕過熱。

華碩的「ROG Strix SCAR 17 SE」外觀呈消光金屬質感之餘，用UV燈照射時，上蓋更將瞬間出現如密碼般、發光的藍綠ROG電馭文，定價10萬9900元。（華碩提供）

華碩的「ROG Flow X16」，支援360°螢幕翻轉觸控設計，可同時滿足筆電、平板、影音、遊戲等多種需求，並支援遊戲搖桿。（華碩提供）

華碩則帶來了「ROG Strix SCAR 17 SE」，搭載最新Intel Core i9-12950HX處理器，NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，採最高64GB 4800MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置支援RAID 0技術疾速載入，搭配MUX獨顯直連開關，FHD 360 Hz顯示器更擁有超速3ms螢幕反應時間，還支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，遊玩3A遊戲大作也不卡頓，外觀呈消光金屬質感之餘，用UV燈照射時，上蓋更將瞬間出現如密碼般、發光的藍綠ROG電馭文。另外還有「ROG Flow X16」，重量僅2.1kg、厚度僅1.94cm，支援360°螢幕翻轉觸控設計，可是想要同時滿足筆電、平板、影音、遊戲需求的新選擇。

MSI的Titan GT系列新機「Titan GT77電競筆電」，細節將於下周二（7日）凌晨1點舉辦「MSIology: 引領風潮 創造巔峰」線上發表會上公布。（MSI提供）

MSI的Titan GT系列新機「Titan GT77電競筆電」，細節將於下周二（7日）凌晨1點舉辦「MSIology: 引領風潮 創造巔峰」線上發表會上公布。（MSI提供）

MSI的「MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡」塑造出SUPRIM系列不僅是一般繪圖顯卡的精緻作法，更在散熱處理上提升散熱效率和創造寧靜的環境。（MSI提供）

至於MSI今年就一口氣在展上推出了2款矚目的電競新品，包括向來主打完美取代桌機的極限效能和強大的冷卻系統而受到讚賞的Titan GT系列新機「Titan GT77電競筆電」，還有以Change the Game的創新思維打造的「MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡」，塑造SUPRIM系列不僅是一般繪圖顯卡的精緻作法，更於氣流控制改善通過散熱鰭片的風流動態，提升散熱效率和創造寧靜的環境，而導流板可並提供額外的散熱面積，達成最佳的散熱處理，不過目前「Titan GT77電競筆電」與其他電競新品的細節，就將於下周二（7日）凌晨1點舉辦「MSIology: 引領風潮 創造巔峰」線上發表會上公布，有興趣的消費者絕對不要錯過。