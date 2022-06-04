總統蔡英文4日在衛福部長陳時中、彰化縣長王惠美等人陪同下，到彰化基督教醫院訪視，致詞時肯定醫護人員的努力，讓台灣關關難過關關過。(吳建輝攝)

陳時中會後受訪時大讚彰化模式，表示彰化防疫在台灣是數一數二。(吳建輝攝)

蔡英文透過視訊方式，感謝不同科別的醫護人員。(吳建輝攝)

總統蔡英文4日在衛福部長陳時中、彰化縣長王惠美等人陪同下，到彰化基督教醫院、兒童醫院關心專責病房，致詞時肯定醫護人員的努力，讓「台灣關關難過關關過」；會後陳時中受訪時大讚彰化模式，肯定過去與彰化配合，感謝彰化守住疫情。

蔡英文致詞時表示，彰投地區有彰基醫院的協助，讓民眾在疫情下能夠更安心，允諾擴大兒童專責病床數到750床，提到隨著北台灣疫情趨緩，中南部將進入高峰，醫護人員的工作量會越來越繁重，感謝醫護扮演照顧好人民與孩子的重責，還利用視訊幫院內不同科別的醫護加油打氣。

陳時中表示，彰基醫院從管理層、院長、同仁上下都很有心，把病人照顧好守護醫療量能，中央、地方用心，讓民眾感受揪甘心，疫情爆發從首次武漢株開始，彰化就守的很好，去年葡萄家族彰化也再次守住，大讚彰化防疫在台灣是數一數二，要感謝彰基、感謝彰化。

另外有專家建議兒童疫苗接種間隔改為4周，陳時中說，確實有收到許多專家建議，中央也希望能盡快施打，但一定要經過專家、國際相關資料認可才能來改變時間；而針對邊境管制鬆綁3＋4實施時間，他則說會持續研議。

至於確診人數高峰有沒有機會破10萬，陳時中則說，中央持續推估，目前國內差不多已經到高點，強調人民的自制力非常強，像是去年有實施三級管制，但今年沒有，人流的部分今年已經達到去年三級管制的3/4，不過疫情狀況仍在掌握中，他說還有很多要努力的地方，還是希望中央地方齊心，讓疫情早日過去。