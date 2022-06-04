使用可愛的景天科多肉植物設計的美味餐桌，讓民眾更生活化的親近多肉植物。（北市公園處提供／張芷瑜台北傳真）

多肉植物外型討喜，就像植物界的萌寵，例如常見的石蓮、末端透明像玻璃的玉露、長得像屁股的石頭玉等。士林官邸新蘭亭自端午連假起到8月21日首次推出多肉植物展，共展出近150個品種，歡迎民眾來踏青，欣賞這群可愛的「肉肉」。

北市公園處長黃淑如表示，本次展覽共收集近150種、超過1000株的多肉植物，近年最火熱的塊根類多肉植物也可一睹為快，例如「山烏龜」像塊石頭般的植株身體，長出各種不同造型的可愛葉片，為大家帶來視覺上的衝擊。

北市公園處表示，除了品種展示，展區中央特別用大型的多肉植物與柱型仙人掌，營造沙漠景緻，在個別科屬的展區則利用櫥窗，設計出月兔耳畫中世界、大戟科珊瑚海等主題。

北市公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，每處都設有解說牌，布置上也有小巧思，把石蓮花裝飾的像新娘捧花，藉由大家暱稱他們為「肉肉」，設計成多肉餐桌、多肉市集等，希望民眾更生活化的親近多肉植物。

吳旻靜補充，擁有膨大特化成儲水組織的植物，就可稱為多肉植物，會有這麼多奇特形狀，都是為適應環境的演化，像玉露類植物葉片前端透明，是因原產地植株半埋在土中，僅葉尖露出土面，就像地下室開的天窗，可以讓光線透入。

士林官邸多肉植物展免費參觀，開放時間為上午8時30分至下午17時，適逢端午連假開展，並展出至暑假，歡迎大小朋友一同來觀賞有趣又可愛的多肉植物。