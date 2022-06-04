日本近日發生一起巨額新冠補助金遭詐領事件，1名24歲的東京國稅局職員塚本晃平因詐領新冠補助金遭捕，據了解同夥高達200人，目前警方已逮捕7名嫌犯，而1名年僅22歲的房地產公司員工佐藤凜果，因有著神似日本女星武井咲及性感火辣身材，讓不少網友們在PTT直呼：「本來想罵人，但這太大了吧」。

佐藤凜果在個人自我介紹中寫下：「我們願意幫助您過幸福的生活，我們重視與客戶的相遇。」（圖／翻攝自Twitter）

佐藤凜果照片曝光後，讓不少網友們在PTT直呼：「本來想罵人，但這太大了吧」。（圖／翻攝自Twitter）

綜合日媒報導，日本政府從2020年5月開始，給予受到新冠疫情影響，導致營運困難的中小型企業振興補助，1名東京國稅局人員塚本晃平，涉嫌佯裝因疫情失去收入的私營業者詐取補助款，22歲的房地產公司員工佐藤凜果與其他20幾歲的青年，他們佯裝成私營業者，透過通訊軟體，邀請200多人蒐集民眾個資，藉此詐領疫情補助。目前日本警方已逮捕7名嫌犯，詐騙總額高達2億日圓，約4400萬台幣。

而22歲共犯佐藤凜果的好身材，在PTT上引起網友們熱烈討論：「出道啦」、「好大，還有點正」、「大學畢業就業就詐欺、當av至少是正當行業」、「而且根據他的自白，不知道是違法行為，而且沒有收取任何報酬，如果是真的，他可能只是被男友利用的可憐傻奶妹」、「她肯定是無辜的」、「奶大就是正義」、「直接出道，翻轉人生」、「戴口罩有點像武井咲」、「正妹不怕失業」。