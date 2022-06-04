美國5月非農就業數據強勁，市場擔心聯準會持續激進升息，美股迎來黑色星期五，四大指數周五（3日）全面挫跌，科技股又成為殺盤重心，費半指數暴跌3%，重量級個股中，美光狂殺逾7%最慘，輝達（Nvidia）、英特爾均重挫3%以上，影響所及，台積電和聯電ADR也下殺逾2.5%，幾乎把前一天漲幅全吐回去。隨著台積電5月營收（10日）開獎逼近，台股下周可能偏向區間震盪。

美國勞工部周五公布 5 月非農新增就業39 萬人，優於預期32.5 萬人，失業率約3.6%，與4月持平，且薪資維持穩健成長，顯見勞動力市場狀況仍然強勁。

聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）表示，面對通貨膨脹飆升，目前沒有理由考慮9月暫緩升息，並指升息取決於經濟數據，在6月14、15日和7月26、27日的兩次會議中，各升息0.5個百分點（兩碼），似乎是合理作法。

預期Fed激進升息立場不變，美股四大指數3日全面收黑。道瓊指數下跌 348點（或 1.05%），收在32899點；那斯達克指數大跌 304點（或 2.47%），收在12012點；標普 500 指數下跌 68點（或 1.63%），收在 4108點；費城半導體指數重挫95點（或 3.02%），收在3062 點。

科技股五大巨頭連袂趴倒。Meta（原臉書）下跌 4.06%；蘋果下跌 3.86%；Alphabet（GOOGL母公司）和亞馬遜下跌2.5%左右；微軟則下跌 1.66%。

費半指數主要成分股也難逃殺戮。美光狂殺7.20%最慘烈；輝達（Nvidia）暴跌4.45%；英特爾與高通分別下跌3.23%、3.41%；德儀挫跌 2.48%；超微（AMD）和應材下跌2%左右。而台股ADR部分，台積電 ADR下跌 2.67%（周四漲1.68%）；聯電下跌 2.95%（周四大漲3.8%），幾乎抹去前一天漲幅。

周五非農就業報告顯示就業成長高於預期，經濟學家預估明年不太可能出現經濟衰退，但華爾街相繼對經濟前景提出警告。

花旗集團CEO Jane Fraser預判美國將難以避免經濟衰退；高盛集團總裁John Waldron表示，預計未來經濟形勢將更加艱難，且資本市場環境也更加嚴峻；摩根大通執行長Jamie Dimon也提醒，經濟颶風即將來襲，呼籲投資人做好準備。

特斯拉執行長馬斯克也加入唱衰行列，對於經濟前景有「超級不祥的預感」，認為公司必須裁員10%，並暫停招聘新員工；消息傳出後，特斯拉股價3日斷崖式崩跌9.22%，收在703.55美元。

分析師指出，市場上彌漫對於衰退的擔憂，除非聯準會控制通膨，也能避免出現經濟硬著陸，否則股市向上走勢難似持續，目前多數投資人似乎都在押注崩盤。