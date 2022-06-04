總獎金超過250萬元的「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」，今（4）日繼續在蘆洲微風運河進行第2天的賽程，尋求7連霸的冠軍勁旅萬家香能否順利蟬聯王者寶座，也會在今天的比賽中揭曉。除了國內好手捉對廝殺外，本次賽事更有104位外籍選手參與，一同享受一年一度的端午龍舟盛宴。

本屆賽事分為大型龍舟男子組、女子組、混合組及小型龍舟男子組、女子組、長青組等6個組別，共吸引83隊報名，一起爭奪總額超過250萬的獎金。其中最受矚目的，是已經連續6年摘下大型龍舟男子組冠軍的超強勁旅「萬家香」，他們在昨天的預賽之後，也順利挺進今天的決賽，將尋求史無前例的7連霸，能否達成創舉，也將在今天賽事結束後揭曉。

另外在大型龍舟混合組的比賽，競爭也是相當激烈，該組別共有34隊參賽，為所有組別當中最多的，上屆的冠軍「歐漫露營地樹豆龍舟隊」積極爭取蟬聯王座，而過去也曾經奪冠的強敵「Team Max極限隊」、「台灣風暴龍舟隊隊」、「中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊」等，也蠢蠢欲動，希望在本屆賽事重返榮耀。

除了國內各支傳統強隊的激烈競爭之外，本屆賽事也有104位旅居台灣的外籍選手參賽，他們分別來自日本、馬來西亞、俄羅斯、加拿大、美國、英國等29個國家，要一同來感受這個華人的傳統端午龍舟盛宴。