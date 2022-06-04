中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅出訪南太平洋8國最後一站，當地時間3日到達東帝汶，與總理魯瓦克在帝利會見，魯瓦克歡迎王毅在東中建交20周年之際到訪，體現對雙邊關係高度重視和深化雙方合作積極意願。王毅說，中方讚賞東奉行一個中國政策，理解支持中方維護核心利益和正當主張。中方也同樣支持東維護主權獨立、民族尊嚴，自主選擇發展道路和治理模式，在地區和國際事務中發揮更大作用。願同東全面總結兩國交往成功經驗，共同規畫好雙邊關係下一個20年發展。

王毅強調，雙方已簽署「一帶一路」《合作諒解備忘錄》，「一網一路一港」在東國落地，有力支持東基礎設施建設和民生改善。中方願盡快共同編制「一帶一路」合作規畫，確定重點領域，為東國疫後經濟復甦和中長期發展注入新動力。

王毅指出，去年東國對中出口增加90多倍，充分展現兩國經貿合作巨大潛力。中方歡迎東充分利用中國超大規模市場機遇，同時鼓勵中國企業赴東投資興業，為東國經濟發展提供支持。中方還將繼續向東派遣醫療隊，支持東國抗疫。

魯瓦克說，東中兩國交往淵遠流長，建交以來，雙方在廣泛領域開展互利合作。東方衷心感謝中方自建交以來就一直雪中送炭，助力東維護安全、應對災害、抗擊疫情，感謝中方在國際上為東仗義執言，支持東國融入國際體系。東國也永遠是中國的朋友，將致力於鞏固建交成果，堅定奉行一個中國政策，拓展友好合作，開闢兩國關係發展新前景。

王毅表示，祝賀東國恢復獨立20周年，同時也共祝兩國建交20周年。東國獨立日和兩國建交日在同一天，充分說明兩國從建交之日起就堅定站在一起。

魯瓦克說，東國期待抓住中國帶來的巨大發展機遇，擴大雙方經貿投資、基礎設施、教育、旅遊等各領域務實合作，加快自主發展，為東人民帶來更多福祉。

王毅表示，願同廣大開發中國家加強合作，堅持獨立自主，加快各自發展，實現共同繁榮。