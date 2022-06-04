一直到蔡英文上車前，王惠美都持續向總統請命。（吳建輝攝）

看得出來王惠美相當心急，不管是座談中、行進間，或是蔡英文要上車前，都持續不斷的為彰化請命。（吳建輝攝）

縣府也特別準備完整的文件資料讓總統帶回，希望總統能夠重視。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

蔡英文總統4日訪彰化，彰化縣長王惠美頻頻利用機會與蔡總統咬耳朵，為彰化請命這三件事，包括田中基督教醫院、綠線捷運以及二林精密園區等三案，王惠美表示，請總統、中央政府看到彰化人的需要，希望能重視彰化，讓彰化可以穩健進步。

蔡英文4日彰化行王惠美全程陪同，從大門口迎接後，一路跟隨抵達10樓聽取總統談話，還視察兒童醫院，過程中不斷與總統咬耳朵，看得出來王惠美相當心急，不管是座談中、行進間，或是蔡英文要上車前，都持續不斷的為彰化請命。

王惠美受訪時表示，感謝總統關心彰化防疫，也利用機會向總統請命，總共有3建議，田中基督教醫院2018年衛服部就核准150床的病床，後續也完成動土，但如今4年過去了，都遲遲沒有動作，所以利用今天總統到訪彰基，特別拜託總統也能夠支持我們田基。

王惠美說，另外也拜託總統支持綠線捷運的部分，幫我們多多關心，讓台中銜接到彰化的綠線捷運能夠早日定案，另外就是二林精密園區，縣府2020年3月送件到現在，一直沒有做大會環評，因此再次拜託總統來促成，希望總統看到我們彰化人的需要，讓彰化也能持續穩健的進步。