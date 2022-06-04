楊哲目前暫停工作專心休養。（豪記唱片提供）

台語歌手楊哲的屏東老家種植芒果園，受到疫情衝擊銷量大減，近來芒果盛產好不容易在網路直播讓銷量起色，沒想到他日前感到喉嚨灼熱不適、一度擔心確診，數度快篩均呈陰性，直到就醫才確診是喉嚨長繭，必須暫停所有工作，除了影響與陳淑萍對唱新歌〈愛情回來過〉的宣傳行程，他粗估光是取消芒果叫賣直播就至少短收200萬。

楊哲自三立新人歌唱排行榜冠軍踏入歌壇，也曾在龍虎綜藝王模功傳奇單元榮獲年度總冠軍，以創作詞〈夢中的情話〉受到江蕙的青睞，成為熱門金曲；楊哲3年前演唱〈若是有一天〉，歌詞敘述失智老年的心境，當時在錄音室就被感動得淚水潰堤，近日一位義大利金髮美女以英文翻唱〈若是有一天〉，點閱近1600萬次在網路掀起話題，楊哲表示「很驚喜卻又百感交集，想到過年時才離世的父親，淚水仍忍不住」。

楊哲第一次看到外國人演唱英文版本，「真的好感動好驚訝」，透露這首歌也是楊爸爸最愛的歌曲之一，楊哲說：「他經常在家中播放，老爸還說如果有天他失去了記憶，我們永遠都會在他的心中，因此每每聽到此曲，總會想起老爸在世的點滴回憶，近來很驚喜聽到英文版本，相信父親在天上也會感到欣慰。」

因疫情影響，楊哲踏入歌壇的首場感恩演唱會從4月改到6月5日，無奈仍敵不過疫情再度延期，開唱日期尚未確定，沒想到楊哲因喉嚨疼痛誤以為確診，就醫後才被告知是喉嚨長繭；楊哲表示目前先打消炎針觀察，再看看是否需要開刀，面對一連串的卡關，楊哲把這些遭遇當作考驗：「感覺所有的路都被卡住了，就當成是一次次的試煉成長吧，期望聲音早日恢復，關關難過關關過，我不會被打倒的。」