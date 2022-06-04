韓國女星張娜拉演出《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》爆紅，人美心善的她出道以來捐贈百億被封為「捐贈天使」，近日她公布即將結婚的喜訊，對象是已經交往2年的圈外男友，然而宣布結婚消息後，未婚夫的身分立刻被網友肉搜，讓她透過經紀公司發布聲明出手護未婚夫。

張娜拉發出結婚公告後，卻傳出未婚夫遭肉搜的消息，許多人都很好奇他的樣貌以及來歷，令張娜拉未婚夫感到困擾，她在今日透過經紀公司Rawon文化發布了聲明，聲明中提到「女演員張娜拉即將結婚，這是人生中一個重要的里程碑，如同張娜拉先前要求，新郎並不是公眾人物，懇請各位不要傳播關於這對新人（隱私資訊）的謠言和新聞」

聲明中提到「若是曝光過多個人資訊和冒犯性的文章將視為惡意行為，將會考慮提出法律層面的措施」，同時表示張娜拉之後會在工作和家庭中更加努力兼顧。

張娜拉於3日宣布即將結婚，她發長文向粉絲們報喜，透露另外一半是從事影片相關工作，算是同行，且年齡比她小6歲，2人姊弟戀持續2年多，決定好要和對方共度餘生，張娜拉提到被男友的微笑和誠實善良的心、對工作全心投入的誠懇態度吸引，因此決定結婚，向粉絲承諾會幸福快樂地好好生活，也謝謝粉絲一直以來對她的照顧和支持，據傳她將在6月舉行不公開婚禮，只邀請親朋好友，向大眾表達不公開的原因是因為男方非藝人，兩人希望婚禮上的賓客都能自在，希望大眾能諒解。