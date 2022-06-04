本土疫情持續燒，指揮中心鼓勵民眾打疫苗，但有一位網友卻說，他一劑疫苗都沒有打過，確診以後只吃感冒藥和維他命C，大約第6天就痊癒，感覺也沒啥後遺症。貼文引起網友熱議，不少人分享親朋好友沒打疫苗確診的狀況，大多都只是輕症，隔幾天就好了，但也有網友搖頭直呼，不是所有人都是這樣，不要太天真了。

一名男網友昨（3日）在Dcard上發文分享，他一劑疫苗都沒有打過，但在5月21日出現症狀，後來PCR陽性確診，染疫的前2天輕微發燒，覺得頭昏昏的，大概第3天的時候就退燒，剩下小咳嗽而已。到了確診的第6天，基本上所有症狀都已經消失不見，他個人也沒有什麼後遺症。

貼文引起網友討論，「朋友也完全沒打疫苗，確診2周後康復」、「沒打疫苗確診，目前已一個月，康復的差不多，當初也是發燒、喉嚨吞口水痛」、「主管一劑疫苗都沒打，確診幾乎沒感覺」。

有一位網友則表示，他們一家六口都沒有打疫苗，他自己剛確診的時候有四肢痠痛、喉嚨痛與發燒的症狀，但吃完感冒藥就退燒，剩下輕微咳嗽，後來過了5天左右他就康復了，其他家人染疫後的症狀都很輕微，甚至有3個人甚至連咳嗽症狀都沒有。

部分網友持不同意見說，打疫苗主要是降低重症與死亡的發生機率，原PO沒打過疫苗卻只是輕症，並不代表所有人都會這樣，而且萬一染疫重症甚至死亡了，也不會有機會可以發這種類型的文章了。「掛掉的也不會在這分享了」、「主要還是看個人體質」。另也有網友吐槽說，那些有著「打三劑染疫反而更嚴重」或「 沒打疫苗反而症狀還好」 想法的人，真的不要太天真。