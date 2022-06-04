大陸央視新聞4日報導，香港特區政府強烈反對3日美國《2021年全球宗教自由報告》有關香港狀況的失實描述。

特區政府發言人表示，自《香港國安法》實施後，香港社會得以由亂轉治。《香港國安法》確保香港特區能堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，並清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特區居民根據《香港基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。

《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人士不會誤墜法網。

特區政府發言人強調，執法部門在《香港國安法》或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

香港《明報》報導，美國國務院發表年度全球宗教自由報告，引述香港宗教領袖擔心《香港國安法》導致自我審查，及中方可能針對參與2019年反修例運動的宗教團體。報告提及，美國駐港澳總領事館人員一再就包括宗教團體在內的香港公民社會萎縮向官方對口人員表達關注，並強調宗教自由及交流的重要。