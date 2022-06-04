34歲香港女星麥皓兒早年參加2007年港姐選拔，獲得前8強好成績，最近她在IG哭訴拍戲時遇到沒禮貌的收音師，強行扯開她的裙子，在腰部下方的位置插進麥克風，還左右來回移動，她要求自己裝就好，對方還發脾氣。對此，該名收音師昨(3日)發文喊冤，表示自己絕無做出非禮的舉動，願意配合調查，而麥皓兒也回應絕沒說謊，一切交給公司處裡。

麥皓兒當年參加港姐選拔後就加入TVB，男友是同公司藝人丘梓謙，最近麥皓兒忙趕拍《下流上車族》，日前控訴從沒遇到這麼不尊重人的收音師，她點名同劇組劉姓收音師，在沒有提前知會她的情況下突然從後方扯開裙子，將麥克風插進她腰下的位置，她當下被嚇傻，第一時間說不出話。

麥皓兒說，等她回過神便從收音師手上搶回麥克風，回應她可以自己來，不需劉姓收音師幫忙，「但他非常不滿地回應，態度不友善，發晦氣」，男友丘梓謙也發文抱不平。對此，據《東網》報導，劉姓收音師昨發聲明澄清，當時負責服裝的同事在幫麥皓兒別無線麥克風，他則負責裝置收音發射的機器，原本麥皓兒將機器放在裙外，但因為拍戲時動作會影響設備運作，他才建議把機器放在裙子裡，效果比較好。

劉姓收音師強調，他只是將「演員麥皓兒裙頭邊稍微拉開」，並將機器確認夾好，調好位置手就立刻離開，絕無「任何侵犯、冒犯及非禮的意圖」，願意接受公司和警方的調查，認為一切都為不實指控，麥皓兒則心情低落說：「總之我說的一樣」，她沒說謊絕對是事實，「現在就交給我公司處理，我相信公司」。