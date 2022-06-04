6月是大陸畢業季，但相對往年，今年大陸應屆畢業生心情變得更為複雜。除2022屆畢業生預計達1076萬人、年增167萬讓規模、增量均創歷史新高，加上疫情等因素衝擊讓求職難度更高，甚至許多原本去年秋天已拿到「offer」（錄取通知）的應屆生臨時被毀約，又要重新投入快進入尾聲的春招，讓人生新階段起點再次迷茫甚至自我懷疑。

例如今年應屆畢業的曉成（化名）表示，去年已拿到理想汽車的offer，雖然當初手裡有3個錄取公司，但由於自身專業與對自動駕駛的興趣，放棄比理想汽車高30％薪水的企業，甚至4月已提前來北京租好了房子、準備開始實習。但後續公司因為疫情的原因，推遲入職時間，再之後就是接到取消offer的消息。

根據Tech星球引述曉成說，本來做好一切準備開始新生活，沒想到先遭到生活的毒打，人資發來解約郵件給出高於協議1個月薪資的賠償，「但比起這些違約金，我更想要一份工作。」同時因為異地原因，女友也提出分手，自嘲短短1個月內從看似擁有光明未來的人，變成一個待業單身青年、挺戲劇的。

另一名同樣是應屆畢業生的吉吉（化名），則是與大陸國企旗下一家分公司在過年前簽了三方就業協議。他表示原以為可以回學校準備畢業設計，對方人資也要他安心準備，拿到畢業證書直接入職。不幸的是，在4月底收到了簽約後人資第一次主動發的消息，就有不好的預感。果然人資用官方口吻表示，由於公司效益不好要對人員進行優化，讓他「還沒從學校畢業，就先從公司『畢業』了。」