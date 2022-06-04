嚇人！電影放映到一半，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳，天花板竟掉落在座位第一排，所幸無人受傷，威秀影城在緊急臉書粉專發文：「高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，如您已預訂高雄大遠百威秀影城06/04 第三廳IMAX場次之購票者，可於7日內退票。」

高雄大遠百威秀影城回應了。（圖／威秀影城粉絲團 ）

立委林岱樺辦公室主任周忠信在臉書寫下，他和老婆今（4日）到高雄大遠百威秀影城觀賞今天上午9時許的《IMAX捍衛戰士：獨行俠》電影看到一半，天花板竟直接塌下來，周忠信表示：「還好第一排沒人座，一切平安就是福。」

對此威秀影城在臉書粉專發文，【高雄大遠百威秀影城IMAX影廳維護公告】

高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，2022年6月4日整日場次取消放映。如您已預訂高雄大遠百威秀影城06/04 第三廳IMAX場次之購票者：

●官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票（線上退票不會收取手續費）

●現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票兩小時規定者，可持未使用之電影票於7日內至高雄大遠百威秀影城現場櫃檯進行退款事宜。

造成不便敬請見諒，威秀影城感謝您的配合，祝您順心!!