近期大陸各大城市紛紛實施常態化核酸檢測，包含剛解封的上海要求出入公共場所須有48小時內核酸證明，成為人人必做行程，但也出現排隊壅塞、「一檢難求」等問題。為避免排長隊，已有上海市民線上「團購」起上門核酸檢測。據了解，包含美團、京東健康、淘寶、支付寶、騰訊健康、攜程等各平台上，都可搜索到上門核酸檢測的相關服務。

據界面新聞查詢淘寶、大眾點評、美團等各大主流網路平台發現，相關團購服務的價格差異大，商家自主定價主觀性強，上門費從1000元（人民幣，下同）到3000元不等，採樣費也從15元到45元之間跳動。

以與支付寶、騰訊健康、百度健康、美團等平台合作的「松鼠快檢」為例，大多平台收費價格統一，3人團體收費804元，5人團體費1290元，8人團體費1904元等，平均價格在每人135元至268元之間。

此外，針對「團購」核酸檢測的人數要求。不少仲介商都表示，核酸檢測上門都是採「上門費＋採樣費」模式收取，只要提供上門費，單獨替一個人做採樣也行。