炎炎夏日將至，也是迎接芒果的季節！香甜果肉成夏天最受歡迎的水果，但不是每個芒果去皮都能吃！日前有一名女子買了顆芒果回家食用，怎料果皮一剝，果肉上佈滿「黑絲」如人的腳毛，嚇得她趕緊網上求解「這還能吃嗎？」。

香港一名女子將芒果去皮見如長腳毛般的景況。(圖/翻攝自臉書)

香港一名女子在臉書貼文「長滿腳毛的芒果還能吃嗎？」，並曬出一張以去皮的芒果照，只見圖中芒果與平時吃的芒果有所差異，果肉上全是黑色絲狀，就像長了腳毛般，讓人看完起雞皮疙瘩不敢直視，更別說還能不能吃了！食慾完全受影響。

食用太多黑絲芒果會導致腸胃不適。(圖/翻攝自達志影像)

貼文一出，也引網友各種驚呼「密集恐懼症發作」、「看到都不想吃了」、「千萬別吃下肚」，有網友分享經驗說道「有食用黑絲芒果的經驗，沒想到後來狂拉肚子，建議還是把芒果丟了」。知情人士熱心指出之所以會變黑絲芒果，主要是因為「放太久了！」才導致果肉氧化，纖維素也受到破壞，雖少量吃下肚影響不大，但若食用太多就會引起腹痛、腹瀉或消化不良…等腸胃症狀！所以大家不要怕浪費就硬吃，最後受害的會是自己，仔細挑芒果的同時，也要注意芒果是否存放過久！