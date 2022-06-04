本土疫情爆發以來，台南市近1周來平均每天約5000至7000人確診，台南衛生局統計，統計至今天，台南的專責病床開設720床、空床108床，空床率約15％，因應醫院收治確診住院人數多，將視各醫院量能增開專責病床，預估下周將加開至少50床專責病床。

台南市衛生局長許以霖說，台南專責病床逾隨著疫情升溫，1個多月來已陸續增開100多床，但因為確診者也多，量能仍吃緊，衛生局除了24小時空床，也因各醫院的專責病房均為統一公開資訊，如有醫院滿床即協調至其他仍有空床的醫院，避免出現病人需住院，卻苦無病床而無法收治的情形。

由於疫情高峰南移，衛生局也已協調多家醫院增開專責病房，預計下周至少增加50床，也因應兒童染疫者多，部分將加開兒科專責病床。

此外，衛生局也統計，目前加強型集中檢疫所空床率高，192床當中有102床空床，檢疫所提供適用確診輕症的75歲以上長者及65歲以上獨居者、特殊狀況者，因一般輕症民眾目前多選擇居家照護，如有需要也會往醫院跑，因此，集中檢疫所反而乏人問津。