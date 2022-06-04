龍中對決？稱與陳時中「英雄惜英雄」 林佳龍：成功不必在我 但成功一定有我

雲林同鄉會拱林佳龍選北市長，今天林出席前副總統呂秀蓮的「HER-Story新女性50年」台中特展開幕式。針對呂提到衛福部長陳時中應盡速表態是否參選北市長，林佳龍說，自己和陳時中是「英雄惜英雄」，角色的分工是「成功不必在我，但成功一定有我」，但也相信陳做好防疫和首都選舉勝選，無論在哪個職務上都能做得很好。

林佳龍指出，陳時中過去和他在擔任交通部長任內並肩作戰，做好防疫和首都選舉勝選，也在規畫台北首都願景，從人選到城市願景的良性競爭，相信不同的角色也會做好準備。

另雲林同鄉會表態相挺林參選北市長，林佳龍說，自己是雲林的背景在台北出生長大，感謝鄉親的習才推薦，自己也會努力為社會服務。作為民進黨員，台北市廿四年民進黨未執政，相信徵召方式來推選出最好的人才，若陳時中部長參選也將全力輔選，對於鄉親的看法都予以尊重。

外界關心，內科交通問題的解決方式，林佳龍回應，在交通部長任內即開始推動台北首都圈的環狀捷運網，西環通車之後再有東環的進行，首都圈北北基桃有9百多萬人口，環狀線時代來臨要有新的思維，也因此推動「Taipei plus」也是「交通plus」，當時也幫忙基隆捷運解決從基隆到南港及汐止到內湖，也得到北北基3位市長的支持。

林佳龍說，內湖只有文湖線是不夠的，將環線綠線往北沿到內湖接文胡線，中間設3站的捷運站，能夠銜接四條轉乘，以創新治理全面性解決進出內湖塞車的問題。林佳龍說，柯文哲市長在市議會總質詢時，也提到這幾年很努力要改善台北交通，以「CPR急救方式」，他認為「一樣爛」，若有機會為大台北首都圈進行診斷，將以智慧交通方法提出5大交通主張，具體可行方式來加以解決。