大陸環球網4日報導，日本方面近期屢次炒作涉台議題又挑釁，日媒報導，官方將以派遣現職防衛省官員形式，進一步參與涉台問題。日本《產經新聞》4日爆料聲稱，獲悉日本政府已確定方針，向日本台灣交流協會台北事務所派遣現職防衛省官員，最快於今年夏天開始常駐，強化蒐集情報的能力。

報導稱，此前，在台北事務所有一名退役前為將補（相當於少將）級別的前自衛官常駐，擔任安全保障擔當主任一職。據報導，本次日本政府新派遣的人員並不是自衛官，而是防衛省的文職官員，常駐台灣的與防衛省有關的人員增至2人。

報導稱，在當前局勢下，日本政府及執政黨內部有意見認為，為了強化與台灣當局交換意見等蒐集情報的能力，應向台灣派遣現役自衛官。不過，消息人士透露，日本政府考慮到對中日關係的影響，選擇派遣現職文官，派遣現職自衛官將成為今後的課題。

環球網報導，近期，日本政府及政客屢次在涉台問題上發表負面言論，並與美國勾結企圖干涉中國內政。據此前報導，日本首相岸田文雄與美國總統拜登5月23日在東京會晤，反對中國試圖改變東海和南海現狀，再次強調「台灣海峽和平穩定的重要性」。