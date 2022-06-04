雙創新高！今死亡飆增152、中重症添496例 本土+68118、新北病例下降「未破萬例」

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增6萬8151例確定病例，其中6萬8118例本土、33例境外移入。與此同時，國內今新增496例中重症、152死亡個案，雙創新高。

今日新增的本土個案，各縣市均為萬例以下，其中新北市9820例、高雄市9657例、台中市9511例、桃園市6926例、台南市5631例、台北市5228例、彰化縣4475例、屏東縣2737例、新竹縣1949例、苗栗縣1719例、新竹市1551例、雲林縣1407例、南投縣1308例、宜蘭縣1212例、嘉義縣1129例、基隆市1024例、花蓮縣1019例、嘉義市738例、台東縣672例、澎湖縣194例、金門縣185例、連江縣26例；

至於境外移入個案，感染國家為美國3例、泰國1例、調查中29例，入境日介於今年6月2日至6月3日。

與此同時，國內今增496例中重症，其中中症個案341例、重症個案155例。重症個案增152死，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中144例具慢性病史、71例無疫苗接種、87人逾80歲。

截至目前，國內共累計234萬2794例確診、2815例死亡。今年以來的本土個案則惡累計224萬6911例，其中223萬9878例輕症及無症狀（99.69％）、中症個案4705例（0.21％）、重症個案2328例（0.1％）。