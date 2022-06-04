北市南港區忠孝東路的公共住宅工地，發生一起墜落意外。（圖/林郁平翻攝）

北市南港區忠孝東路7段124巷內的公共住宅工地，4日上午近11時發生一起墜落意外，一名年約40歲的工人被發現墜落至2樓，已沒有生命跡象，救護人員到場緊急將他送往三總急救。

該名工人墜落的高度及原因目前仍不詳，將由勞檢單位及警方調查釐清。