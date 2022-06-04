南港公共住宅傳工安意外！工人高處墜落 命危搶救中 13:252022/06/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市南港區忠孝東路的公共住宅工地，發生一起墜落意外。（圖/林郁平翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港區忠孝東路的公共住宅工地，發生一起墜落意外。（圖/林郁平翻攝） 北市南港區忠孝東路7段124巷內的公共住宅工地，4日上午近11時發生一起墜落意外，一名年約40歲的工人被發現墜落至2樓，已沒有生命跡象，救護人員到場緊急將他送往三總急救。 該名工人墜落的高度及原因目前仍不詳，將由勞檢單位及警方調查釐清。 新北重新橋機車道區間測速 全台首設 新北公車營運掉5成 議員籲紓困 恩恩爸控拿不到錄音檔 新北消防局長親上火線解釋 #公共住宅 #工人墜落 #北市 #工安意外 #命危送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市數位實驗高中2管道招生 首屆將招48名學生 16:042022/06/03 生活 重建熱 北市十大老名宅身價破億 04:102022/06/04 產業．科技 10大爛路9條在港湖 北市補破網 04:102022/06/04 地方新聞 10大爛路9條在港湖 北市府砸2億二備金補坑洞 11:222022/06/03 政治 雲林同鄉會拱林佳龍選台北市長 04:102022/06/03 政治要聞 前北市議員外遇櫃姐產1子「月付20萬送2房2車」 她判賠猛哭窮 11:522022/06/03 社會 北市府美學辦公室疊床架屋挨批 柯P：我個人美術不行 11:152022/06/03 政治 林佳龍拋交通政策 蔣萬安：會提出最好的市政藍圖 15:162022/06/03 政治 北市議員確診＋1 徐弘庭無症狀CT值15：意外的端午連假 13:342022/06/03 政治 北市公車業者 盼紓困延至9月 04:102022/06/03 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。