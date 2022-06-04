新黨台北市議員侯漢廷日前確診康復，卻在昨（3日）在臉書證實自己重複確診，成為台灣唯一重複確診的政治人物，而他昨天與台北市長柯文哲會談3分鐘，侯漢廷提醒，「保護家人，沒有無敵星星」。侯漢廷說，「端午安康，向各位報告，我重複確診了，成為台灣唯一重複確診的政治人物(苦笑)。昨天才在政論節目談重複感染，緊接自己也中了。」

對此侯漢廷今（4日）在臉書發文，首先指出自己在重複確診的第二天出現了「狂咳嗽與全身無力的症狀」，對於指揮中心發言人莊人祥「一般來說三個月內不會重複感染，目前應該是處在『陰陰陽陽階段』，因此三個月內也不會再判定確診」的回應，侯漢廷則提出了以下三個疑問，並盼望有媒體可以幫他代為詢問：

一，請問若感染不同病毒變異株，接觸確診者而後有新症狀，也不會發生重複感染嗎？指揮中心有統計當前台灣有多少種omicron變異株嗎？我樂意做基因定序，並和首次病毒株對比看是否為不同病毒株。

二，請問什麼樣『其他病毒感染』會多次快篩陽性？表示台灣有新病毒？若非重複確診，表示「不定時」發燒狂咳喉嚨刀割都是後遺症，請問指揮中心決定共存時有跟台灣人說會有不定時發作的後遺症嗎？

三，若指揮中心不會再判我確診、免隔離，我是自由及不具感染力的健康之身，我願前往指揮中心記者會，不知道指揮中心敢不敢和一個「健康的人」碰面對談？

侯漢廷也提出了一項建議送予指揮中心，他指出，當前首度快篩陽性等於確診，若患者痊癒解隔後，在「有症狀」、「接觸確診者」又「快篩陽」的情況下，應進行PCR，若為陽性則視為二度確診如常隔離給藥，並比照其他國家統計台灣二度確診案件數。

但侯漢廷也揶揄道，上述建議「不就打臉了民進黨群體免疫然後華麗轉身選舉的美夢嗎？」，他直言民進黨當然不會承認二度確診的事實，也狠酸民進黨「不知道是否願意集體確診，先為台灣人群體免疫貢獻呢？」