陳姓竊嫌坦承竊取隨身財物，取走現金部分後，將其餘物品丟棄在校區角落。（警方提供／李奇叡新北傳真）

陳嫌事後帶著警方前往校園各處，取回被害人證件、筆電，3名民眾已陸續認領。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市三峽台北大學近日出現多起竊案，陸續有3人報案，丟失物品包含筆電、手機等，損失慘重。警方獲報後展開偵辦，昨（3）日晚間靈機一動，趁端午連假運動人潮多，喬裝吸引竊嫌上鉤，最後果然逮個正著，順利追回民眾失物。

三峽警方表示，5月開始陸續有3位民眾報案，皆表示隨身物品在三峽台北大學田徑場遭竊；據指，竊賊是利用民眾運動，將背包放在一旁，無人看管的時機出手行竊。

警方獲報後積極展開偵辦，但因為校地面積廣，且往來人潮眾多，過濾數十具監視器畫面後仍難以查辨，因此警方趁昨日端午連假運動民眾較多，歹徒可能再度犯案之時，喬裝成運動民眾，把背包放置在司令台上，欲吸引竊嫌上鉤。

果然在晚間8點半左右，員警發現到一名和監視影像身型相似的男子，穿著不像是要運動，且形跡可疑，而這名男子看見司令台上的背包，就準備下手行竊，在一旁等待許久的員警馬上上前圍捕，將其帶回警局。

據了解，這名50歲的陳姓竊嫌目前也因竊盜、傷害罪嫌遭新北地檢通緝中。他坦承，是因為失業缺錢，才到處尋找下手目標，再利用民眾運動的時機竊取隨身財物，取走現金部分後，將其餘物品丟棄在校區角落。

陳嫌事後帶著警方前往校園各處，取回被害人證件、筆電，3名民眾已陸續認領，警方後續依竊盜罪及竊盜通緝等罪嫌將他移送新北地檢偵辦。